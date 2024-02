Lexa fica noiva de Ricardo Vianna em cenário paradisíaco

lexa anunciou que está noiva do ator Ricardo Vianna. Nesta segunda-feira, 26, a cantora compartilhou fotos celebrando a novidade. O pedido foi feito enquanto os dois admiravam a aurora boreal na ilha de Senja, na Noruega.

Ricardo Vianna celebrou a nova fase da relação em suas redes sociais. “Ela disse sim! A vida é uma caixinha de surpresas. De Noronha até Noruega. Do calor até o frio acima do ártico. O nosso amor vive, nos alimenta, nos faz crescer, amadurecer e entender que temos um ao outro. Me sinto abençoado e sou muito grato por ter você em minha vida, meu amor. Eu te amo tanto! Espero conseguir te fazer a mulher mais feliz desse mundo!”, escreveu em seu Instagam.

Várias celebridades e fãs parabenizaram o casal nas redes sociais. “Toda a felicidade do mundo!”, desejou o humorista Rafael Portugal. “Deus abençoe imensamente”, comentou Thais Fersoza.

Os dois assumiram o relacionamento após serem flagrados se beijando em outubro do ano passado. Ricardo é o primeiro namorado da cantora desde o divórcio dela com Guimê.

Após a participação do cantor no Big Brother Brasil 2023, rumores sobre a separação dos dois começaram a surgir. Em setembro do ano passado, Lexa confirmou o fim do casamento de oito anos entre os dois.

Confira as fotos aqui

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais