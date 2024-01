Lexa é surpreendida com planos de Ricardo Viana de casar e ter filhos

Lexa e Ricardo Vianna participaram, pela primeira vez juntos, do Caldeirão com Mion neste sábado, 6. Durante o quadro Sobe o Som, a cantora foi surpreendida com os planos de casamento do namorado.

Depois que Jorge Vercillo apresentou uma música, Marcos Mion perguntou quem gostaria de se casar ao som do artista e a cantora só respondeu: “Futuramente”. Então, Ricardo disparou:

“Jorge, deixa aqui o telefone que daqui uns…quantos meses?”. Lexa e o apresentador se espantaram com a empolgação do ator. “Esse é dos meus! Eu com seis meses já estava casado e já tinha um filho no forno”, comentou Mion.

Mais uma vez, Vianna surpreendeu: “Acho que vou seguir você, hein”. Lexa e Ricardo oficializaram o namoro em novembro do ano passado, dois meses após o fim do casamento da artista com MC Guimê.