Lexa e Mc Guimê se separam após 7 anos juntos

Lexa e Mc Guimê usaram as redes sociais neste sábado, 22, para anunciar o fim do casamento. Os cantores estavam juntos há 7 anos e em uma das publicações afirmaram que durante alguns meses tentaram “ajustar as coisas”.

“Ninguém casa pensando em separar, até porque uma pessoa tão especial como você está marcado na minha história. O fato é que, por meses tentamos ajustar as coisas, mas entendemos que o caminho é ficarmos separados. O amor que eu sinto por você vai além desse mundo e não queríamos abrir brechas e especulações que estragassem esses 7 anos tão lindos”, escreveu Lexa.

Ao longo do texto, a cantora pediu “compreensão, carinho e respeito” de todos que sempre gostaram dos dois: “Não levantem suposições porque elas não existem. Só nos respeitem, porque foi uma decisão conjunta”.

Lexa aproveitou o espaço para falar o quanto foi feliz ao lado de Guimê e elogiar o ex-marido: “Guimê, você foi de longe uma das melhores escolhas da minha vida. Foram os melhores 7 anos possíveis e quem sabe um dia nossos caminhos se reencontrem”.

O funkeiro também não economizou nas palavras para falar de Lexa. Logo no início da sua publicação, ele explicou que essa decisão foi tomada por ambos e que “enxergaram que o melhor caminho era seguir separado”. Em seguida, ele elogiou a parceria de anos com a cantora.

“Foi simplesmente a pessoa mais incrível que já me relacionei até hoje. Nosso casamento não foi perfeito porque isso não existe, mas, em cada detalhe, foi maravilhoso estar ao seu lado. A mulher de um sorriso, brilho e jeito único. Aprendemos muito juntos e, por mais que não se trate de um ‘final feliz’ nesse momento, o que mais tivemos foi amor, respeito, compaixão, carinho e cuidado um com o outro”, declarou.

Lexa e Mc Guimê começaram a namorar em 2015 e se casaram em maio de 2018, na Catedral da Sé, em São Paulo, em uma cerimônia realizada pelo padre Fábio de Melo.