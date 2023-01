Lexa e MC Guimê comentam plano para engravidar após o BBB 23

No grupo camarote do Big Brother Brasil 23, MC Guimê já tem planos para quando deixar o programa: ser pai. Em conversa com os outros participantes, o cantor declarou o desejo. A confissão chamou a atenção de internautas que foram comentar o assunto no Twitter.

Lexa, esposa do cantor, aproveitou a pauta para declarar estar de acordo. “Sim, está nos nossos planos”, respondeu a cantora na rede social. Logo, a revelação animou fãs do casal, que já se declaram ansiosos pelo primogênito e questionam os possíveis nomes.

Vale relembrar que o casal ficou dois meses separado e reatou o casamento nos últimos dias de dezembro. Recentemente, a artista usou seu perfil do Instagram para responder críticas de que a volta do relacionamento foi “ação de marketing” para a entrada do funkeiro no reality show.

“Eu vou explicar brevemente e eu não vou mais falar sobre isso, porque eu não tenho que falar sobre isso. Porém, por respeito às pessoas que eu amo, que me seguem, nos seguem nas redes sociais, eu vou explicar. Eu e o Guimê nos separamos ano passado, como vocês sabem, como qualquer casal. A gente nunca se separou, a gente nunca tinha se separado, aí nos separamos, normal, como qualquer casal, altos e baixos”, iniciou a cantora.

“E aí, durante esse período, chegou o convite do Big Brother Brasil para o Guimê. E aí, como nós voltamos, ele me contou. Quando a gente voltou, ele me contou. Aí, eu apoiei a decisão dele. E tem gente falando que foi marketing, não sei o quê”, disse em sequência. Na ocasião, com a separação, eles já estavam morando em casas separadas.

“Gente, desculpa, um casamento de quase oito anos, vocês acham que eu ia ficar oito anos com alguém por causa de marketing? Eu não aguento mais ficar me justificando. Eu, como mulher, sempre me colocando nesse lugar de me justificar pra não ficar com um ar de interesseira. Isso é horrível, não preciso disso, não preciso disso. Estou aqui só para ajudar, para ver o Guimê feliz e porque a gente se ama”, finalizou.