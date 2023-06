Lewis Capaldi anuncia pausa na carreira após sofrer com síndrome de Tourette: ‘Voltarei’

Lewis Capaldi, conhecido pelos hits Someone You Loved, Before You Go e Wish You The Best, anunciou uma pausa na carreira por tempo indeterminado. O músico esteve no sábado, 24, no Glastonbury Festival, quando precisou que o público o ajudasse a terminar o show. Capaldi revelou ano passado que sofre da Síndrome de Tourette uma condição que causa tiques motores e vocais repetitivos e involuntários e esteve afastado por três semanas – mas agora, sele ele, precisa “aprender a se ajustar ao impacto da síndrome na sua saúde física e mental”.

“Antes de tudo, obrigada a Glastonbury por me receber, por cantar junto quando eu precisei e por todas as mensagens maravilhosas na sequência. Isso realmente significa o mundo”, diz o início da postagem. “O fato de isso não ser uma surpresa não torna mais fácil de escrever, mas eu sinto muito informar que eu vou dar um tempo em turnês no futuro próximo.”

“Eu costumava aproveitar cada segundo de shows como esse e esperava que três semanas de distância me resolvessem. Mas a verdade é que ainda estou aprendendo a me ajustar ao impacto da minha síndrome de Tourette e no sábado ficou claro que preciso dedicar muito mais tempo para colocar minha saúde mental e física em ordem, para poder continuar fazendo tudo o que amo para muito tempo”, continua.

O cantor pediu desculpas aos fãs que estavam planejando ir às apresentações de sua turnê que passaria pela Europa, Austrália, parte da Ásia, Reino Unido e no Oriente Médio. Em maio, ele lançou seu segundo álbum, intitulado Broken By Desire to Be Heavenly Sent.

“Eu preciso me sentir bem para ter um desempenho no padrão que vocês merecem. Tocar para vocês todas as noites é tudo que eu sempre sonhei. Então, esta é a decisão mais difícil da minha vida. Eu voltarei assim que puder”, finalizou.