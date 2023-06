‘Leva para o pessoal’, diz Luana Piovani sobre processos judiciais envolvendo Pedro Scooby

A atriz Luana Piovani voltou a falar sobre o processo judicial envolvendo o ex-marido Pedro Scooby durante participação no podcast Desculpa Alguma Coisa, apresentado pela escritora Tati Bernardi. O episódio foi ao ar na noite desta quarta-feira, 21.

A apresentadora, que ainda está restrita em falar sobre o ex-parceiro em Portugal, disse que o surfista “leva para o pessoal” os desdobramentos das ações que ele moveu contra ela, mas que tenta não falar sobre o assunto diretamente com ele.

“Isso me desgasta tanto que eu não falo com ele sobre isso. Ele fica num lugar de que toda vez que sabe o que acontece no processo, leva para o pessoal. E eu estou num lugar de tentar apaziguar e puxar a paz”, citou. Luana ainda afirmou que está tentando uma mediação para que ambos saiam do litígio.

“Mas também não adianta eu tentar sozinha, eu dependo do outro”, desabafou. “Estou entendendo que não posso fazer um outro serviço que não seja o meu”, pontuou.

Luana e Pedro enfrentam desde janeiro deste ano uma ação pela guarda dos filhos. Desde que postou uma série de vídeos expondo divergências com o surfista, Luana foi proibida de comentar sobre Scooby na internet, mas reitera que não se arrepende. “Eu sou proibida de falar sobre o meu ex-marido na internet, em Portugal … Se eu voltasse no tempo teria organizado melhor o pós-vídeo, mas não consigo me arrepender de ter feito.”

Em outro momento, Luana comentou sobre o pagamento da pensão alimentícia. “Depende do ponto de vista”, declarou. “Do ponto de vista dos pais, dos homens, das pessoas machistas em geral, inclusive das mulheres, ele está pagando horrores. Inclusive, do ponto de vista deles eu tinha que dar graças a Deus porque ele ama os meus filhos”, ironizou. Em seguida, ela questiona: “Mas isso não é prerrogativa básica? Isso é muito louco.”

Violência judiciária e críticas dos seguidores

Ao falar sobre a sua vida em Portugal, Luana relembrou a violência judicial que sofreu. “Uma juíza, mulher, numa audiência de conciliação, aos berros. Começou humilhando a advogada do meu ex-marido e começou a gritar com as minhas porque elas queriam pedir a palavra e ela a juíza não permitiu. A minha advogada tentou cinco vezes e ela gritou cinco vezes com e não deu a palavra.”

Em relação às críticas que recebe em decorrência da repercussão do caso, Luana reiterou que não se importa com a reação das pessoas. “Eu não estou aqui para sabatinar ninguém. Quem quiser entender que abra os olhos … As pessoas que não entendem uma coisa tão óbvia é porque não querem despertar”, disse.