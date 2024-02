‘Lendário’: Milton Nascimento é homenageado em blog de Paul McCartney

O encontro entre Paul McCartney e Milton Nascimento, na passagem do ex-Beatle por Belo Horizonte, em dezembro, foi relembrado em um post do blog oficial do artista britânico. Nele, o cantor de Para Lennon e McCartney é reconhecido como “lendário cantor e compositor brasileiro”.

O texto, assinado pelo assessor de Paul, Stuart Bell, faz um balanço da turnê na América do Sul e relata o encontro entre os reis da música. “Paul teve seu quinhão de encontros com a realeza internacional em suas viagens”, começa o texto.

“Nos bastidores da Arena MRV, no dia 3 de dezembro, estava o lendário cantor e compositor brasileiro Milton Nascimento. Esta foi a primeira aparição pública de Milton desde que anunciou sua aposentadoria”, continua.

“Pudemos ver a dupla se conectando e conversando juntos. Eles também trocaram presentes – Milton deu a Paul uma cópia autografada de seu álbum de 1970, Milton (engraçado que ambos lançaram álbuns autointitulados naquele ano!), que incluía o hit Para Lennon E McCartney. Em troca, ele recebeu uma das camisetas da turnê de Paul.”

O texto ainda destaca a felicidade do segurança de Paul, Mike, que trabalha com o cantor há mais de trinta anos e é fã de Milton. Citando as notícias que saíram na imprensa brasileira sobre o grande encontro, o autor escreve: “certamente, foi muito legal”.

Milton – que canta, para Paul, sobre ele ser da América do Sul – coroou sua carreira com uma emocionante turnê de despedida e, posteriormente, no encontro com o ídolo que inspirou uma de suas mais célebres canções, sendo recebido com nível semelhante de importância que o ex-Beatle pelos fãs brasileiros.

Na época do show, Augusto, filho de Bituca, usou seu perfil no Instagram para dar mais detalhes sobre o encontro. “Eu e meu pai tivemos a chance de conhecer o nosso ídolo juntos. E foi mágico vê-lo, pela primeira vez, na posição de fã. Saindo do camarim com os mesmos olhos brilhantes que as pessoas sempre olham para ele em todos os lugares”, relatou.

Impressões da turnê brasileira

No texto, o autor ainda destaca as passagens por Brasília, nomeando o show intimista no Clube do Choro – o menor show feito na América do Sul – como “emocionante.” A passagem por São Paulo se destacou por ser um “lugar inacreditável – uma metrópole movimentada, repleta das pessoas mais incríveis e fãs apaixonados”, mas contrapõe com a realização do show com a tristeza por ter recebido a notícia da morte de Denny Laine, ex-parceiro da banda Wings.

No show de Curitiba, destacou o calor do público e da cidade, que foi a mais quente que ele visitou na turnê brasileira – vale lembrar que, neste período, o país enfrentava uma onda recorde de calor. No Rio, relembra o avião que sobrevoou a praia de Copacabana com a placa: “Bem-vindo de volta ao Rio Paul”.

“Que maneira de fazer nosso homem se sentir bem-vindo!”, escreveu o agente.

O balanço da turnê não poderia ter sido melhor. “As memórias desses shows, sem dúvida, ficarão com qualquer um que esteve lá por muito tempo – elas certamente me mantiveram radiante quando voltei para uma Londres gelada”, finaliza.