Leifert se diz honrado em estreia no ‘Domingão’ e conta que Faustão vetou reprise

Fazendo sua estreia à frente do Domingão do Faustão neste domingo, 13, Tiago Leifert revelou que a substituição foi um pedido do próprio apresentador, afastado por conta de uma infecção urinária, que não queria uma reprise no horário. Ele ainda enalteceu o dono da atração, que já anunciou que 2021 será seu último ano na Globo – A partir de janeiro do ano que vem, começa o contrato de Fausto Silva com a Band, emissora na qual já trabalhou na década de 1980, comandando o Perdidos na Noite.

“O Faustão me deu essa missão de representá-lo hoje, mas eu não estou assim, super feliz. Estou muito honrado, mas preferia estar em casa. Preferia mil vezes estar com o Faustão aqui e eu em casa, de pijama, assistindo ao Domingão, porque o Faustão faz parte da nossa vida, da nossa família. Faustão, antes de qualquer coisa, beijo para você, toma esse antibiótico, volta logo, melhoras! Uma salva de palmas a Fausto Silva, que vai fazer muita falta hoje”, pediu Leifert em seu primeiro discurso.

O apresentador ainda explicou a situação aos espectadores: “Excepcionalmente, hoje, pela primeira vez em 32 anos, Domingão sem o Faustão. Ele teve que se tratar, se internar em um hospital, não saiu a tempo. Agora eu estou aqui. A gente até cogitou a hipótese de fazer o programa gravado, ter uma reprise para vocês, mas o Faustão não quis, fez questão que vocês tivessem um capítulo inédito da Super Dança dos Famosos que tá rolando. O pessoal treinou a semana inteira e seria uma grande decepção não estar aqui”.

“Vida que segue”, completou Leifert antes de dar prosseguimento normal à atração. A decisão da substituição foi anunciada pela Globo na última quinta-feira, 10, quando o apresentador de 71 anos precisou ser internado em um hospital. Confira um trecho da apresentação abaixo:

A Globo ainda não anunciou oficialmente quem vai apresentar o Domingão em seu lugar, ainda que o nome de Luciano Huck, atualmente aos sábados da emissora, seja bastante especulado. Por enquanto, Leifert assume a função somente enquanto o colega está se recuperando, e segue como apresentador do BBB em 2022.