Leão Lobo deixa TV Gazeta após dois anos

Leão Lobo deixa a TV Gazeta após dois anos. O jornalista, que é conhecido por comentar sobre o mundo dos famosos, compartilhou uma publicação em seu perfil do Instagram relembrando momentos ao lado dos seus colegas de emissora. Segundo ele, é um momento “muito doloroso” – mas o jornalista fala em “esperança de um dia voltar”.

No canal, Leão Lobo comandava o programa Revista da Manhã, com Regiane Tápias, e também participava do Mulheres, comandado por Regina Volpato. Quem entrou no lugar foi Thiago Rocha, que fazia parte do A Tarde é Sua, apresentado por Sonia Abrão.

“Despedidas são tristes, mas necessárias. Hoje me despeço dos meus amigos e colegas, grandes profissionais da TV Gazeta de São Paulo. Foram tão acolhedores na minha volta à emissora e agora que saio só tenho agradecimentos. Seria impossível citar nomes. São amigos da alta direção, passando por todos os setores. A Gazeta foi a emissora onde comecei minha carreira. Vou sentir muitas saudades. Saio chorando porque é muito doloroso deixar amigos e a própria casa, mas saio com a esperança de voltar um dia”, disse, completando que agora busca novas oportunidades.

A reportagem entrou em contato com a TV Gazeta para que a emissora comentasse o que motivou a saída do comunicador, mas não houve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.