Leandro Hassum recebe 2ª dose da vacina contra covid-19 nos EUA

Leandro Hassum, 47, tomou a segunda dose da vacina contra a covid-19, nesta quinta-feira, 8. O ator foi imunizado na Flórida, nos Estados Unidos, onde ele mora há cinco anos com a família.

Nas redes sociais, ele compartilhou um vídeo do momento e torceu para que mais pessoas sejam vacinadas no Brasil. “Acabei de tomar minha segunda dose de Pfizer. Sim, pela segunda vez chorei”, iniciou ele na legenda da publicação.

“Quero que todos sintam em breve essa- desculpe falar o óbvio- injeção de vida. Seguimos com todos os protocolos. Ainda falta muito. Bora fazer nossa parte, é simples. Respeite quem precisa trabalhar”, pediu Leandro.

Carolina Dieckmann, 42, também foi vacinada na Flórida, onde ela mora desde 2016. A atriz recebeu a primeira dose do imunizante ontem e falou que, apesar da alegria, se sente triste por muitos brasileiros ainda não terem tido a mesma oportunidade.

“Estamos na semana mundial da saúde e eu estou, enfim, vacinada, ainda que na casa das ambiguidades: alegria emaranhada na tristeza. Não dá para estar completamente aliviada enquanto o Brasil e o mundo não respirarem livres dessa doença (ou pelo menos que ela seja controlada)”, escreveu ela na legenda do post.

“Mas, tenho fé e muita esperança em Deus, na ciência, na pesquisa, no SUS, na medicina… Por mim, por você e por todos! Que o Brasil consiga trilhar um novo caminho no combate ao coronavírus. Que as pessoas entendam e percebam a gravidade de tudo que está acontecendo. Que a saúde seja celebrada e não esquecida. Saúde pra todos. Espero, acredito, desejo, amém”, finalizou Carolina.