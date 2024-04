Leandra Leal revela detalhes de sua primeira gestação

A atriz, produtora e diretora Leandra Leal está grávida pela primeira vez aos 41 anos. Ela já é mãe de Julia, de 9 anos, e confessou que pretende entrar para a fila de adoção novamente, com o marido Guilherme Burgos, que é fotógrafo. Ela revelou que a gravidez foi fruto de uma inseminação artificial: “Eu tinha congelado óvulos sem nenhuma perspectiva. Mas a vida é muito mágica, quis deixar essa carta na manga. Como eu tinha condições financeiras, estava tudo certo”, disse ao jornal Extra.

Ela, que voltou para as telas na reprise de Cheias de Charme como a protagonista Maria do Rosário, revelou a gravidez do segundo filho recentemente em uma postagem. “A família está crescendo! Juju vai ganhar um irmãozinho e foi promovida à irmã mais velha”, disse em seu Instagram.

A filha mais velha, Julia, é fruto de seu casamento com Alê Youssef. Leandra comentou em entrevista ao Extra, sobre a decisão da maternidade: “A única certeza que eu tinha era que eu não queria que a Julia fosse filha única, como eu fui. Tanto que já tinha e tenho a ideia de entrar na fila (da adoção) novamente”.

“Eu me vejo mais tranquila, embora esteja vivendo algo novo, que é a gravidez biológica”, tranquilizou a atriz sobre a gravidez.

Leandra também revelou que era desejo de Guilherme ser pai biológico, e que os dois estão vivendo o processo juntos: “Envolve preparo emocional, psicológico e espiritual, alimentação balanceada… Não acontece de um dia para o outro”.

A atriz finalizou a entrevista demonstrando seu carinho pela filha, “Juju é a grande transformação da minha vida. De amor, de consciência, de vontade, de luta. Por eu ter tido a minha filha do jeito que foi, por ela ser quem ela é, por todas as possibilidades que a gente construiu juntas”, disse.