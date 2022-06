Lauren Jauregui fará show em São Paulo em outubro

Lauren Jauregui tem data marcada para se apresentar no Brasil. No dia 14 de outubro, a cantora desembarca em São Paulo para um show na Audio, na zona oeste da capital paulista. Os ingressos estarão disponíveis no site a partir do dia 8, às 10h, em pré-venda exclusiva para os clientes do cartão de crédito Porto Seguro Bank com 50% de desconto.

Para o público em geral, as entradas poderão ser compradas dois dias depois, na sexta-feira, 10 de junho, às 10h. Os valores variam de R$ 175 a R$ 500. A venda presencial ocorrerá no Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda).

A cantora ficou conhecida após sua participação no reality show “The X Factor”, em 2012. Na sequência, ela integrou o girl group Fifth Harmony ao lado de Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane e Camila Cabello.

Serviço:

– Data: 14 de outubro de 2022 (sexta-feira).

– Local: Audio (Av. Francisco Matarazzo, 694 – Água Branca).

– Abertura dos portões: 19h30.

– Classificação etária: 14 anos desacompanhados. Menores de 14 anos apenas com a companhia dos pais ou responsáveis legais.

– Preços: pista – R$ 350 (inteira) e R$ 175 (meia) / camarote – R$ 500 (inteira) e R$ 250 (meia).