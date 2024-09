Laura Pausini diz que guarda sapato e vestido que ganhou de Hebe Camargo

Se Laura Pausini é um sucesso no Brasil, o crédito é de Hebe Camargo, diz a própria cantora. Sua primeira viagem para o País foi para participar do programa da apresentadora. De lá para cá, Laura manteve uma paixão pelo Brasil e até aprendeu a falar português.

Em entrevista ao Estadão sobre seu novo single, CIAO/CHAO, que tem ela e Sam Smith entre os compositores, a italiana detalhou a relação que manteve – e ainda mantém – com Hebe. A apresentadora morreu em 2012, aos 83 anos, dois dias depois de assinar um contrato que marcaria seu retorno ao SBT.

“Para a minha carreira, a Hebe foi tudo no Brasil. Antes que a minha própria gravadora me falasse de viajar até o Brasil, a Hebe me descobriu”, descreveu Laura Pausini. Segundo a cantora, Hebe a conheceu durante uma viagem à Itália e, lá, se encantou pela canção La Solitudine.

“Ela comprou alguns CDs em uma loja de Milão e depois usava a minha música durante o seu programa. Quando a minha gravadora me contou tudo isso, eu viajei pela primeira vez ao Brasil”, diz. “Obviamente, a primeira viagem foi somente para a Hebe.”

Laura conta que Hebe começou a dizer que era sua “mãezinha no Brasil”. No dia em que viajou ao programa da apresentadora, conheceu seu “irmão”, Marcello Camargo. Ela afirma que ainda mantém contato com ele.

A cantora italiana ainda revela que ganhou muitos presentes de Hebe. Dentre eles, está um sapato (as duas calçavam o mesmo número), um vestido e um lenço. “Tenho um lugar em casa onde conservo tudo. Ela vive sempre comigo. Nos meus pensamentos, sobretudo”, diz.

Laura Pausini lançou CIAO/CHAO nesta sexta-feira, 27. O single ganhou uma versão em italiano e outra em espanhol. Ao Estadão, a cantora descreveu que a inspiração para a letra veio do fim de uma amizade.