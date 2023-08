Larissa Manoela volta ao Fantástico e advogada fala em desvio de R$ 5 milhões

O Fantástico deste domingo, 20, volta a abordar o rompimento empresarial e pessoal de Larissa Manoela em relação aos pais, Silvana Taques e Gilberto Elias Santos, com novas entrevistas.

Desta vez, o destaque é dado a algumas declarações da advogada da atriz: “Ela Larissa Manoela se surpreende verificando que haviam várias transferências feitas da conta dela para a conta dos pais. … Uma soma superior a 5 milhões de reais”.

Em outro momento, a atriz reclama: “Descobri que eu estava sem plano de saúde. Que foi cortado”.

Mãe de Larissa Manoela dá entrevista ao SBT

Em meio à polêmica, a mãe de Larissa Manoela deu uma entrevista à jornalista Chris Flores que vai ao ar pouco antes do Fantástico, no Domingo Legal, do SBT, também neste domingo, 20.

Entenda o caso envolvendo os pais de Larissa Manoela

Larissa Manoela rompeu a relação com os pais no início do ano, que, até então, eram os administradores de sua carreira. Ela teria aberto uma auditoria contra a mãe para apurar a suposta venda de sua mansão em Orlando (EUA), o que foi negado por eles.

No domingo, 13, ela revelou detalhes sobre o caso e contou que, mesmo após completar 18 anos, não era informada sobre suas questões financeiras. Por esse motivo, a artista passou a questionar a situação de maneira incisiva no ano passado.

A artista contou que recebia apenas uma mesada dos pais. Em um trecho da entrevista para o Fantástico, ela mostra um áudio enviado ao pai pedindo dinheiro para que comprasse um milho durante uma ida à praia.

Na ocasião, ela também explicou sobre sua decisão de abrir mão dos R$ 18 milhões. “Eu tenho a plena certeza de que o meu caminho vai me trazer grandes conquistas. Eu tenho só 22 anos. Eu tenho a plena consciência de que essa minha escolha é para dar o conforto necessário para os meus pais”, declarou.

Em nota enviada ao programa, os pais da artista argumentaram que Larissa “falta com a verdade”. “Acreditam ser extremamente triste e lamentável, contudo, a opção pela ingratidão, pela indiferença e pelo desrespeito aos pais, que se recusam a responder com os mesmos sentimentos à injustiça que estão sofrendo. Porque Larissa é filha deles, amada incondicionalmente”, diz um trecho do comunicado.