Cultura Larissa Manoela revive Maria Joaquina em apresentação no Domingão com Huck

Mais uma Batalha do Lip Sync marcou o Domingão com Huck neste domingo, 25. Desta vez, as atrações foram Deborah Secco e Larissa Manoela, que fizeram duas performances cada. Entre as apresentações, uma em especial chamou ainda mais atenção do público nas redes sociais: Larissa Manoela revivendo Maria Joaquina, sua icônica personagem de Carrossel, do SBT. Na ocasião, a atriz, que agora é contratada da Globo, dublou e coreografou Entre Duendes e Fadas, música tema da novela.

Apesar de o sucesso da escolha, Larissa Manoela, que também encarnou Gloria Groove, com A Queda e Leilão, não levou a melhor. Deborah Secco foi quem garantiu a vitória. A artista iniciou a disputa como Rosana, interpretando O Amor e O Poder, e finalizou como Luísa Sonza, com Sentadona e Cachorrinhas.