Larissa Manoela faz novo desabafo após rompimento com a mãe: ‘Se todos soubessem 1%’

Larissa Manoela, que vive um momento conturbado por conta do rompimento com a mãe, Silvana Taques, sua ex-empresária, publicou mais um texto em tom de desabafo nas redes sociais. Nesta quarta-feira, 17, a atriz e cantora compartilhou no Instagram fotos curtindo a companhia do noivo, o ator André Luiz Frambach, e falou sobre a relação dos dois, que completa 10 meses.

“O mundo não está pronto para compreender o nosso amor! Se todos soubessem ao menos 1% do que passamos diariamente, do tanto que nos apoiamos e crescemos juntos A vida tem um novo sentido com você! Que a gente possa seguir assim, unidos. Por esses e por mais 10 meses, 10 anos”, destacou a artista.

“Será que a gente chega a 100? Aqui não sei. O que sei é que a gente junto é uma delícia. É um prazer dos bons dividir as dúvidas, as alegrias, os aprendizados, os tropeços, os desafios, os anseios, os sonhos, os delírios, os beijos, os abraços, os amassos. Te quero hoje, amanhã e sempre! De todos os jeitos e com todos os defeitos. Você é per(feito) pra mim. Te amo”, finalizou.

Noivo retribui o carinho

André Luiz Frambach também postou uma sequência de cliques em que aparece em momentos românticos com a noiva, e escreveu um longo texto na legenda da publicação. “Falar da gente é “difícil” e não porque não temos o que falar, mas sim porque é tudo tão simples e tão fácil. Tão fácil dizer que te amo por você ser quem você é, tão fácil dizer que sou feliz demais com você, por você ser quem você é. Então é tudo perfeito? Podemos dizer que quase ahahahhaha”, começou.

“Todos nós temos qualidades e defeitos, mas sim você é per(feita) pra mim. Te escolhi e te escolheria todos os dias com seus ‘defeitos’ te escolho e te escolheria todos os dias por todas as suas qualidades. Você é especial, uma pequena gigante mulher que tive sorte do universo ter colocado no meu caminho, e ainda pode dizer que é minha mulher e que eu sou teu homem”, destacou o ator em outro trecho.

Rompimento e nova fase na carreira pessoal

No dia 11, Larissa Manoela anunciou que assumiu o controle da própria carreira, por meio do Instagram. A atriz publicou fotos usando um terninho rosa para ilustrar o texto que dizia: “22 anos de idade. 18 anos de carreira. O ano de 2023 marca uma mudança significante na minha vida. A dedicação ao cinema foi uma decisão minha, que desde o ano passado, mais especificamente início de dezembro, venho assumindo as demandas comerciais de minha carreira e agora passo a ser minha própria empresária”.

“Esse momento veio com a criação da empresa Mimalissa, que vai gerir todos o meus contratos e tem a mim a frente de tudo. A fase próspera reflete nos bons números conquistados, que atualmente carrego acordos com sete grandes marcas, sendo embaixadora de três delas e dona de um feat com uma linha incrível de maquiagens”, finalizou a artista.

Já no dia 12, ela voltou a mesma rede social e fez um novo post em que fãs identificaram que seria uma indireta ao pai, Gilberto Elias.

Na legenda de um vídeo em que Larissa Manoela aparece no Parque Tanguá, em Curitiba, ao som da canção A Paz, de Gilberto Gil: ela destacou: “Dentre tantos momentos O agora é o meu favorito! Sei que estou exatamente onde deveria estar, vivendo o momento que mais precisava viver, sonhando o sonhos infinitos, exatamente aqui e agora! Obrigada por estarem juntos, 49 milhões de amores espalhados”.

Horas depois, o pai da atriz publicou um pensamento em seu perfil na mesma rede social, usando a imagem em preto e branco de um idoso: “Alimente um cão por três dias e ele lembrará de você por trinta anos. Alimente um humano por trinta anos e ele te esquecerá em três dias”.