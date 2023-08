Larissa Manoela fala pela 1ª vez após entrevista ao ‘Fantástico’: ‘Estou bem’

Larissa Manoela usou suas redes sociais nesta segunda-feira, 14, para se pronunciar sobre os últimos acontecimentos envolvendo a relação com seus pais, após a entrevista concedida ao programa Fantástico. A atriz agradeceu ao apoio que vem recebendo e reforçou que está bem e focada no futuro.

“Oi pessoal! Quero usar esse meu espaço para agradecer todo apoio que venho recebendo desde a minha entrevista concedida ao Fantástico ontem. Quero que saibam que estou bem, seguindo a vida com foco no futuro e alinhada ao meu propósito. Recebi todo o amor que me mandaram em forma de mensagens e homenagens. Sem dúvidas, passar por toda essa situação delicada sem essa grande rede de apoio que se formou aqui seria bem mais difícil. Agradeço profundamente aqueles que se sensibilizaram com a minha história. Tenho muito orgulho de ter chegado até aqui. Beijo carinhoso de quem ama vocês”, escreveu.

Após a entrevista concedida ao Fantástico, Larissa se viu no centro de uma grande polêmica envolvendo sua relação com seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias. A atriz e cantora revelou detalhes sobre o rompimento da relação empresarial que tinha com eles, que eram os administradores de sua carreira e fortuna até recentemente.

Larissa, que tem uma carreira de 18 anos e começou a atuar ainda criança, destacou que, mesmo após atingir a maioridade, não tinha informações claras sobre sua situação financeira. Ela mencionou que precisava pedir autorização para fazer suas próprias compras, mesmo sendo a principal provedora do patrimônio milionário da família.

A atriz também revelou que, ao decidir retirar dos pais a administração de suas empresas e renegociar contratos, optou por abrir mão de um patrimônio estimado em R$ 18 milhões, deixando tudo para Silvana e Gilberto. Larissa afirmou: “A minha decisão de abrir mão de todo o meu negócio é porque eu tenho a plena certeza de que o meu caminho vai me trazer grandes conquistas. Eu tenho só 22 anos. Eu tenho a plena consciência de que essa minha escolha é para dar o conforto necessário para os meus pais”.

Após a entrevista, os pais de Larissa se pronunciaram, defendendo-se das acusações levantadas pela artista. Em nota, Silvana e Gilberto alegaram que Larissa “falta com a verdade” ao afirmar que não sabia qual era o percentual dela na empresa Dalari Produções e Eventos. Eles reforçaram que Larissa assinou um contrato, já maior de idade, que apontava um percentual de 2% para ela.

Além disso, contestaram a informação de que Larissa precisava pedir autorização para suas compras, afirmando que ela sempre teve e utilizou seus cartões de crédito e que todas as contas e despesas eram pagas por eles.