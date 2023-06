Larissa Manoela encerra contrato de exclusividade com a Globo

Larissa Manoela decidiu não renovar o seu contrato de exclusividade com a TV Globo. A informação foi revelada pela colunista Patrícia Kogut. Segundo a atriz, ela deseja dar novos rumos para a carreira e abrir oportunidades no cinema e no streaming. O Estadão entrou em contato com a assessoria da emissora e da atriz, mas ainda não teve retorno.

Recentemente a artista anunciou que está assumindo as demandas comerciais da carreira. A decisão aconteceu após uma briga com a mãe, que era empresária da atriz desde a infância da filha.

“Sei que estou exatamente onde deveria estar, vivendo o momento que mais precisava viver, sonhando os sonhos infinitos, exatamente aqui e agora!”, escreveu em sua rede social na época.

Novo filme

A atriz está em Nova York gravando seu novo filme Traição entre amigas, com roteiro de Thalita Rebouças e Marcelo Saback. O longa traz a história da amizade entre Luíza e Penélope, que se desentendem após uma ficar com o namorado da outra. A história é baseada no livro de mesmo nome de Thalita.