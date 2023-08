Larissa Manoela: empresário que ‘descobriu’ atriz defende pais em meio a disputa família

O empresário que diz ter “descoberto” Larissa Manoela, Marcelo Germano, defendeu os pais da artista, Silvana Taques e Gilberto Elias, após a exibição de uma entrevista com a atriz no Fantástico neste domingo, 13. Larissa deu detalhes sobre a disputa familiar que vive com os dois e revelou ter aberto mão de uma fortuna estimada em R$ 18 milhões.

Marcelo publicou um longo texto no Instagram em que parabenizava Gilberto pelo Dia dos Pais, comemorado também no domingo. “Enquanto o Brasil todo provoca discórdia entre pais e filhos, estou aqui para parabenizar o Gilberto pelo Dia dos Pais. Esse cara fantástico que sempre esteve ao lado da filha em todos os momentos”, iniciou.

O empresário escreveu que a situação o deixará “mais forte” e declarou que “logo essa filhota estará ao seu lado novamente”. Ele argumentou que sabe o que está por trás do embate e que conhece a história de Larissa. “Essa liberdade que ela almeja, ela sempre teve”, afirmou.

Marcelo ainda disse que a atriz nunca quis administrar os próprios recursos e contou ter recusado convites de entrevista para não “se promover às custas dessa situação”. “Estou do lado da família, que são só três juntos. Essa é a única e verdadeira família de Larissa, aquela que estará junto com ela nos momentos mais difíceis”, escreveu.

Ele ainda declarou que Silvana “sempre foi um leão para proteger a filha” e que Gilberto “conseguia resolver conflitos com sua mansidão”. Por fim, o empresário criticou a data da exibição da entrevista no Fantástico, que ocorreu no Dia dos Pais.

“Na próxima vez, não solte uma entrevista dessa no Dia dos Pais, pois Larissa é influenciadora de milhões e isso desperta um sentimento de filhos irem contra seus pais por serem contrariados”, escreveu, se dirigindo à produção do programa.

Marcelo disse pensar que “pais devem colocar limites nos filhos” e que isso “é amor, não aprisionamento”. “Enfim, a tempestade vai passar e eu estarei sempre aqui torcendo pela vitória dos três, pois, juntos, construíram o fenômeno da TV brasileira Larissa Manoela”, finalizou.

Entenda o caso envolvendo Larissa Manoela e seus pais

Larissa Manoela rompeu a relação com os pais no início do ano, que, até então, eram os administradores de sua carreira. Ela teria aberto uma auditoria contra a mãe para apurar a suposta venda de sua mansão em Orlando (EUA), o que foi negado por eles.

No domingo, 14, ela revelou detalhes sobre o caso e revelou que, mesmo após completar 18 anos, não era informada sobre sua situação financeira. Por esse motivo, a artista passou a questionar a situação de maneira incisiva no ano passado.

A artista contou que recebia apenas uma mesada dos pais. Em um trecho da entrevista para o Fantástico, ela mostra um áudio enviado ao pai pedindo dinheiro para que comprasse um milho durante uma ida à praia.

Na ocasião, ela também explicou sobre sua decisão de abrir mão dos R$ 18 milhões. “Eu tenho a plena certeza de que o meu caminho vai me trazer grandes conquistas. Eu tenho só 22 anos. Eu tenho a plena consciência de que essa minha escolha é para dar o conforto necessário para os meus pais”, declarou.

Em nota enviada ao programa, os pais da artista argumentaram que Larissa “falta com a verdade”. “Acreditam ser extremamente triste e lamentável, contudo, a opção pela ingratidão, pela indiferença e pelo desrespeito aos pais, que se recusam a responder com os mesmos sentimentos à injustiça que estão sofrendo. Porque Larissa é filha deles, amada incondicionalmente”, diz um trecho do comunicado.