Larissa Manoela alerta fãs sobre chantagem de criminoso com supostos conteúdos íntimos

A atriz Larissa Manoela alertou os fãs sobre uma chantagem de um criminoso, que vem ameaçando a atriz de vazar supostos conteúdos íntimos dela. Por meio do Twitter, a artista alertou os fãs sobre a tentativa de extorsão e informou que já acionou a Justiça e a polícia.

Na segunda-feira, 3, ela publicou detalhes sobre o problema. “Pessoal, seguinte: algum criminoso me procurou hoje para me extorquir com supostos prints de conversas minhas. Já acionei o meu jurídico, que tomou todas as medidas legais e cabíveis. Extorsão é crime, além da violação de dados pessoais”, escreveu a atriz nas redes sociais. “Para a imprensa, se esse criminoso os procurar, peço para comunicar a minha equipe e reitero que estão lidando com alguém fora da lei”, emendou.

E completou: “A Justiça já foi acionada, através de notícia-crime por meio de um RO feito na delegacia especializada em crimes cibernéticos para apurar quem são os autores deste crime. Caso vocês vejam mensagens que supostamente sejam minhas por aí, duvidem e me comuniquem, por favor. A lei existe para ser cumprida!”