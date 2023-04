Cultura Larissa é eliminada com 49,98% no último Paredão do ‘BBB 23’; final ocorre nesta terça

O público escolheu Larissa para deixar o Big Brother Brasil 23 com 49,98% dos votos e não ir para a grande final, na próxima terça-feira, 25. A sister disputava uma vaga com as amigas do quarto Deserto, Bruna Griphao, que recebeu 41,95% e Aline Wirley, 8,07%. A final será disputada por Amanda, Bruna e Aline. As votações já estão abertas e o valor do prêmio atualizado está em R$ 2.880.000.

Em discurso, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou primeiro que Aline estava na final. “Eu fiz questão de deixar a última revelação entre as grandes amigas, Larissa e Bruna. A Bruna defende a Larissa com todas as forças, a Larissa é a pessoa que não se intimida, chama atenção da Bruna mesmo…entraram juntas, viraram irmãs (…) Mas agora elas vão se separar”, disse.

As amigas choraram bastante pela eliminação. “Vocês merecem muito”, disse Larissa para as amigas e aliadas. Larissa se despediu e pediu para as finalistas aproveitarem os últimos momentos na casa. “Daqui a dois dias, estaremos juntas. Vocês são muito vencedoras. Obrigada por tudo!”

Relembre como foi a última prova do líder

Amanda e Aline disputaram por 17 horas e 47 minutos a última prova de resistência da edição, com a médica saindo vencedora. A prova consistia em ficar sentada em uma cadeira giratória e segurando um card. Durante a disputa, as participantes poderiam apertar um botão que pausava a cadeira por trinta segundos por quinze vezes. Além da vaga na final, a sister também ganhou um carro do patrocinador.

Larissa foi a primeira a deixar a disputa, com cinco horas de provas, ao deixar o card cair no chão. “Ai, cochilei”, explicou a catarinense ao se despedir das amigas. Ela havia confessado anteriormente que já estava passando mal e usou o botão de pausa por cinco vezes.

Bruna também acabou cochilando e deixou a prova depois de sete horas. “Desculpa”, disse a atriz, abaixando a cabeça e desejando boa sorte para as amigas que ficaram até a final.