Cultura Larissa é a 4ª eliminada do ‘MasterChef’

Larissa foi a 4ª eliminada do reality show MasterChef nesta terça-feira, 7. A participante acabou levando a pior em uma prova de “bolovo”, bolinho de carne moída com recheio de ovo, um clássico dos botecos brasileiros.

A médica veterinária se desesperou nos minutos finais da prova e não conseguiu finalizar a receita de maneira necessária. Os chefs até acharam o sabor parecido, mas tecnicamente, o bolinho tinha muitas falhas.

Além do ovo fora do ponto, o petisco estava desmanchando. Ao portal da Band, Larissa confessou saber que seria eliminada antes mesmo de entregar o prato. “O problema começou nos últimos 15 minutos de prova, em que tive um apagão, não conseguia pensar em nada. A carne não grudava no ovo e eu não sabia o motivo. Vi que os meus ovos de teste estavam indo embora.”