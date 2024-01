Lançamento infantojuvenil da Editora Adonis aborda resiliência e enfrentamento de medos

Um menino em busca de coragem é o protagonista do novo livro infantojuvenil da Editora Adonis, “Coragem para voar”. Escrito pela autora de Campinas Telma Guimarães e ilustrado por Suzane Lopes, a publicação será lançada em Adonópolis no sábado (27), às 10 horas, em um evento gratuito.

Através do personagem sem nome, que pode representar qualquer criança em seus primeiros passeios de bicicleta, com aquele temido risco de cair, a publicação aborda temas como resiliência e enfrentamento dos medos. Por isso é sugerida para o período de volta às aulas, para ajudar as crianças a começarem o ano letivo encorajadas.

Livro Coragem para voar tem lançamento agendado em Adonópolis, em Americana – Foto: Divulgação

“Quando criança, eu não fazia grandes estripulias. Não andava de bicicleta nem subia em árvores. Ah, mas fazia tudo isso em meus cadernos. E bem caprichado, como o personagem deste livro. Nesta história, sonho e realidade se misturam. Como nos livros!”, revelou a autora.

Nascida em Marília e moradora de Campinas, Telma Guimarães foi professora efetiva de Inglês na rede estadual de Campinas e desde 1995 dedica-se somente à literatura infantil e juvenil. Já publicou mais de 210 títulos, entre infantis e juvenis, em Português, Inglês e Espanhol. Destes, 40 foram quando ela ainda não se dedicava exclusivamente à literatura. Pela Editora Adonis, Telma lançou o livro infantil ‘Tá combinado!’, em 2023.

Bem como a personagem de “Coragem para voar”, a escritora explicou a importância que os cadernos representavam em sua infância. “Voei para dentro de histórias, as folhas eram capas voadoras, as canetas, pincéis que ilustravam meus textos. E assim voo até hoje, sem medo de riscos. Foi preciso coragem para voar. E pra nunca desistir dos sonhos e vontades”.

Portanto, Telma aprendeu a andar de bicicleta quando os filhos já eram crescidos. Curiosamente, a ilustradora Suzane Lopes também confessou ter sentido aquele frio na barriga em relação ao veículo de duas rodas. Além disso, Telma ressaltou o poder de representatividade do livro.

“Suzane é muito parecida com o menino, personagem da história, ela se identificou… E também fez, nesse lindo trabalho, personagens com características muito brasileiras. Ela fez a gente!”, destacou a escritora. Suzane Lopes assinou as ilustrações do livro ‘Óculos de cor: ver e não enxergar’ que recebeu o Prêmio Jabuti 2023, na Categoria Juvenil.

“Não sei andar direito de bicicleta. Quando criança, tive uma queda e isso traumatizou. E depois desse livro, deu vontade de voltar a aprender”, contou Suzane, que também comentou sobre as ilustrações de “Coragem para voar”.

“Esse é um livro com textura e com um pouco de realismo. Pensei em uma paleta de cores em tons de tarde porque há uma poética alí da infância, de entender sobre si”, disse.

Adonópolis oferece atividades envolvendo literatura durante as férias – Foto: Divulgação

No lançamento do livro em Adonópolis estão previstas participações de contadores de histórias, bate-papo com a escritora e com a ilustradora e sessão de autógrafos. Para a participação gratuita no evento, é necessária inscrição prévia no site.