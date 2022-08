Laís Caldas faz cirurgia plástica nos olhos e expõe bullying de Maíra Cardi

Laís Caldas usou o Instagram na última segunda-feira, 1º, para noticiar ter realizado uma cirurgia plástica nos olhos. “Depois de uma semana sem mostrar meu rosto, estou aqui para contar o que houve”, iniciou nos Stories.

Ainda se recuperando, a médica e ex-BBB relatou: “Fiz blefaroplastia superior e inferior (para retirar o excesso de pele das pálpebras), sobrancelhas, correção de ptose dos olhos e laser de CO2 no rosto todo, pescoço e orelhas”.

Segundo ela, as “rugas e flacidez” na região a incomodavam há anos e, apenas por isso, resolveu realizar o procedimento. “Não era o ‘olho caído’, ‘olho de peixe morto’, como algumas pessoas usaram enquanto eu estava dentro do BBB. Isso não é o termo correto, é um bullying que as pessoas praticam com quem tem ptose. Mas não fiz a cirurgia por causa disso. Aproveitei que ia fazer e fiz tudo”, ponderou.

Laís aproveitou o desabafo para expor Maíra Cardi, que a chamou de “olho caído” durante um podcast. “Para os haters e essa pessoa famosa que não lembra meu nome, agora aprende na marra ou vai ter que fazer bullying com outro adjetivo. Porque olho caído, querida, já não vai rolar mais”, alfinetou a ex-BBB, que compartilhou prints de uma notícia com a fala da mulher de Arthur Aguiar.