‘Lady Night’: Porchat e Tatá Werneck se emocionam em conversa sobre Paulo Gustavo

Fábio Porchat foi convidado do último episódio da sétima temporada de Lady Night, de Tatá Werneck. Os humoristas, que já trabalharam juntos no programa do Multishow Tudo Pela Audiência, ficaram emocionados ao falar sobre as lembranças e momentos com Paulo Gustavo. “As pessoas sempre me perguntavam: ‘quem é a pessoa mais engraçada que você já conheceu?’. Eu sempre respondi: ‘você (Tatá) e o Paulo Gustavo, sempre’. E, hoje, a gente não tem mais o Paulo. A gente tem você. Na vida e na arte”, disse Porchat, emocionado. Tatá também foi às lágrimas.

“Vocês conhecem as palhaçadas da Tatá que ela faz na TV há muito tempo, mas vocês não conhecem a Tatá jogando jogo, brincando. Ela é engraçada, hilária, maluca igual, idêntica, ela me faz dar risada na vida. E é o que o Paulo fazia. Eu conheci o Paulo antes da Tatá, me formei com o Paulo, olhava ele de longe e já dava risada. E com a Tatá é a mesma coisa”, continuou.

Com os olhos marejados, Porchat relembrou o momento em que soube da morte do amigo. “São desses momentos da vida que a gente não vai esquecer nunca, o dia que eu estava trabalhando e eu recebi a mensagem: ‘O Paulo não está mais aqui’. O meu mundo caiu, eu falei: ‘que loucura, que loucura’. É o que eu repito até hoje. E vocês estavam muito próximos, sempre juntos”, compartilhou.

“O humor salva mesmo! O humor dele ainda salva as pessoas, elas ainda se lembram dele e vão lembrar por muito tempo. Acho que isso é muito importante para a gente que ficou entender”, finalizou o artista.