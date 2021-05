Lady Gaga revela que foi estuprada por um produtor, que a engravidou

Revelação foi feita no episódio de estreia do programa The Me You Can't See, de Oprah Winfrey e Príncipe Harry

Lady Gaga revelou que foi estuprada aos 19 anos, por um produtor, que a engravidou. A revelação foi feita no episódio de estreia do programa The Me You Can’t See, de Oprah Winfrey e Príncipe Harry, sobre saúde mental.

A entrevista está disponível na Apple TV+.

Lady Gaga contou que foi ameaçada pelo produtor com quem trabalhava na época, que disse que queimaria suas músicas se ela não tirasse a roupa. “Eu tinha 19 anos, estava trabalhando em um projeto e o produtor me disse: tire a roupa. Eu disse que não e saí, e eles me disseram que iriam queimar todas as minhas músicas. E eles não pararam. Eles não pararam de me questionar e eu simplesmente congelei… e não lembro de mais nada.”

Ela disse ainda que o estuprador a deixou “grávida na esquina”. Ela estava vomitando e passando mal.

As marcas da violência sofrida no início da juventude acompanham Lady Gaga, que contou, também, ter sofrido um surto psicótico anos depois. “Já fiz inúmeras ressonâncias magnéticas e exames, e não encontraram nada. Mas o corpo lembra”, disse ainda.

A cantora e atriz afirmou que não pretende revelar o nome do agressor porque nunca mais quer encontrá-lo.