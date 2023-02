Lady Gaga compartilha sua 1º imagem ao lado de Joaquin Phoenix em Coringa 2′

Os “mistérios” sobre a atuação de Lady Gaga em Coringa 2 estão finalmente chegando ao fim. Na noite desta terça-feira, 14, a própria artista compartilhou sua primeira imagem no longa. No Instagram, Gaga publicou o registro de uma cena com Joaquin Phoenix, intérprete de Coringa. “Folie à Deux”, legendou, se referindo ao título original do filme, que tem estreia prevista para outubro de 2024.

Nos comentários, o público demonstrou empolgação pela participação da artista. Algumas pessoas, inclusive, já sugerem uma possível indicação de Gaga ao Oscar.

Arlequina

Joe Germanotta, pai de Lady Gaga, declarou que a cantora viverá a personagem Arlequina na trama. No entanto, até o momento, a Warner Bros e a DC não confirmaram a informação. A declaração do pai da artista pop foi dada em entrevista ao Mornings with Maria, da Fox Business Network. “Ela (Lady Gaga) é tremenda. Ela está em Los Angeles, está filmando. Ela vai ser a Arlequina! Está trabalhando com Joaquin Phoenix, e então Estará aqui em breve, eles vão filmar algo em Nova York”, afirmou.