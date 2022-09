Lady Gaga chora em publicação no Instagram por ter cancelado show em Miami

Lady Gaga está devastada. Dessa vez, a cantora foi às lágrimas em vídeo divulgado no Instagram, lamentando o cancelamento de sua turnê The Chromatica Ball, em Miami, nos Estados Unidos. O motivo da suspensão da apresentação de seu show na cidade foi devido às fortes chuvas. A turnê é a primeira desde a pandemia de Covid-19. A última foi em 2018.

“Realmente tentamos finalizar o show hoje em Miami, mas não conseguimos. Mesmo quando a chuva parou, tinham raios chegando até o chão, tão perto de nós”, disse a cantora. Lady Gaga continuou dizendo que interromper o show foi prudente com os fãs e a equipe dela. “Eu sei que por muito tempo eu sempre quis ser tipo a malvadona, mas o que eu realmente quero é ser responsável e amável. Eu não sei o que faria se algo acontecesse com alguém na plateia, ou com algum membro da minha equipe, banda ou dançarinos”, desabafou a cantora.

A intérprete de Telephone se desculpou com seus fãs por não ter aproveitado a chuva e feito um show icônico. “Eu peço desculpas por não termos conseguido fazer uma apresentação épica na chuva, mas o que é mais valioso para mim é a vida. Levou muito tempo para que eu pudesse voltar a este lugar, de me apresentar e estar saudável, e parte da minha decisão de não finalizar o show foi porque eu estou bem e é uma decisão boa para todos vocês e para mim também”.

A cantora ainda esclareceu que não será o fim da turnê do álbum Chromatica, falou da música feita em parceria com Ariana Grande, Rain On Me, e declarou que apesar da chuva, pelo menos todos estão bem e vivos. “Eu vejo vocês na próxima vez que estiver no palco. Até lá, Chromatica não terá acabado, porque essa turnê é sobre se curar. É sobre saber que você é o suficiente. E eu me sinto o suficiente essa noite, mesmo que eu não tenha conseguido terminar. Obrigada por me darem esse sentimento. Amo vocês”, finalizou a cantora.