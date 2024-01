Lado oculto

A veia autoral de Bruno Mazzeo pulsa forte. Com apenas 14 anos, ele assinou seu primeiro contrato como roteirista na Globo. Ao longo da carreira, se destacou ao assinar o texto de programas como “Escolinha do Professor Raimundo”, “Sai de Baixo” e “A Diarista”. E ainda idealizar a série “Cilada”, sucesso no canal pago Multishow entre 2005 e 2009, e que está prestes a ser revistado em duas novas temporadas pelo Globoplay. De vez em quando, porém, Bruno sai dos bastidores, deixa o teclado do computador de lado e topa contracenar e se divertir entre amigos.

Foi exatamente isso que o levou a participar de “Fim”, a elogiada série baseada no livro de Fernanda Torres, que vem tendo os episódios liberados semanalmente no serviço de streaming do Grupo Globo. “Foi um convite inusitado e que marca mais um encontro profissional com a Fernanda. Somos amigos desde sempre e fiquei feliz por ela lembrar de mim para viver o Silvio, que é minha estreia no drama”, entrega.

Natural do Rio de Janeiro e descendente do clã artístico liderado pelo pai, o saudoso Chico Anysio, Mazzeo nunca teve problemas em ser reconhecido por seu talento para séries e programas humorísticos. Sair da zona de conforto, entretanto, é algo bem vindo do alto de seus 46 anos. “A história é contada através de décadas, em um trabalho muito complexo de caracterização e atuação. Me senti muito instigado como profissional ao viver um cara completamente hedonista e inconsequente. Saí renovado dessa experiência”, analisa.

Você é conhecido por sua verve cômica e o Silvio, de “Fim”, é seu primeiro papel dramático. Fazer algo no drama era uma busca sua?

Não existia uma busca por algo no drama. Porém, como artista, gosto sempre que tenho a oportunidade de sair da zona de conforto ou do que as pessoas esperam de mim. Eu sempre fico zoando quando vejo alguma atriz ou ator falando que tal papel foi um presente. Mas, agora, preciso utilizar do mesmo clichê em relação ao Silvio.

Em que sentido?

Acaba que este personagem é um presente que ganhei da Fernanda (Torres, autora). A gente brinca que eu a presenteei com a Maria Teresa, que ela interpretou nas duas temporadas de “Filhos da Pátria”, série que assinei o roteiro, e ela me devolveu esse presente com o Silvio em “Fim”. É um tipo que eu nunca tinha tido oportunidade de fazer. Um personagem incrível que qualquer ator gostaria de fazer.

Por quê?

Para começo de conversa, a série se desenvolve ao longo de décadas. Isso fez com que todo o elenco tivesse de se preparar para as passagens de tempo não apenas na estética da caracterização, mas no estofo de cada personagem. Até porque, cada década tem uma revolução e essas transformações nos costumes e comportamento refletem na história de cada um. Demorei a fazer drama, aí quando acontece, é com esse grau de complexidade (risos).

Sentiu alguma dificuldade?

A maioria dos personagens que aparecem para mim são com pé na comédia e acabam caindo na minha zona de conforto. Então, nunca trabalhei as emoções que um tipo com o Silvio exige. Depois de um certo estranhamento, com a ajuda do texto, da direção e dos colegas de elenco, comecei a me sentir mais parte do projeto. Levei a preparação a sério, discuti todas as ideias que iam surgindo na cabeça e assim fui me sentindo mais confiante.

A série estreia no momento em que seu contrato com a Globo chega ao fim, depois de quase quatro décadas. Como você encara esse movimento?

Com naturalidade. A empresa tem trabalhado com vínculos por obra e isso é muito bem-vindo. Claro que senti um baque, mas logo depois vi as grandes possibilidades que essa liberdade pode proporcionar, até mesmo dentro da Globo. As novas temporadas de “Cilada”, por exemplo, chegarão em breve ao Globoplay.

