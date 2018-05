Kylie Minogue comemora aniversário de 50 anos com foto nua

A cantora Kylie Minogue completou 50 anos no último domingo, 27, e, além de dar uma festa para muitos artistas, também comemorou a data especial postando uma foto nua no Twitter.

“Mais uma década começa. Sou muito grata por todas as oportunidades que a vida me deu. Vamos lá, 50!”, escreveu Kylie logo após a meia-noite do domingo. Na foto, ela aparece nua abraçada a um violão.

Kylie é uma atriz e cantora australiana que ficou conhecida em todo o Reino Unido por sua participação na série Neighbours. Nos dias precedentes ao seu aniversário, ela já havia feito várias publicações sobre momentos marcantes de sua vida, como quando enfrentou um câncer de mama.