Kylie Jenner se fantasia como Barbie para o Dia das Bruxas; veja

A modelo Kylie Jenner publicou uma foto de sua fantasia de boneca Barbie neste Halloween. Nas imagens vestida como a boneca e dentro de uma caixa. Ela garantiu em suas redes sociais que o local era ‘de verdade’, não apenas inserido digitalmente.

Kylie ainda escreveu parte da letra da música Barbie Girl, sucesso do grupo Aqua no fim da década de 1990: “Life in plastic, it’s fantastic… Come on Barbie, let’s go party”

Confira as fotos de Kylie Jenner como Barbie abaixo: