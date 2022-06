KOLT é a vencedora do Concurso de Bandas da FAM

Banda de Americana, King Of Leon Tribute vai abrir o show do Capital Inicial e do Ira! no Paulínia Rock

O show do Capital Inicial e do Ira! no “Paulínia Rock”, que acontece dia 25 de junho, terá a abertura feita pela KOLT – King Of Leon Tribute. A banda de Americana foi escolhida por uma mesa de jurados na noite de quarta-feira (8), no John Gow Irish Pub. O Concurso de Bandas da FAM foi realizado em parceria com a Rádio Gold (FM 94,7), integrante do Grupo Liberal.

“Estamos fazendo algo que amamos de uma maneira muito especial. Temos um tipo de som que não é tão comercial na nossa região, na nossa realidade musical. Para nós, foi uma virada de chave muito bacana, todos nos emocionamos muito”, contou o guitarrista Juninho Lourenço sobre a disputa.

A KOLT surgiu em 2019 da união dos amigos apaixonados por música, Nando Garcia, Juninho Lourenço, Giovani Galluci, Felipe Fision e Wesley Cardoso – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Formada por Nando Garcia nos vocais, Juninho Lourenço e Giovani Galluci nas guitarras, Felipe Fision no baixo e Wesley Cardoso na bateria, a KOLT surgiu em 2019 da união de amigos apaixonados por música. A proposta era tocar clássicos do rock, mas por influência do vocalista, os integrantes mergulharam no universo de Kings of Leon.

Fascinados pelo som da banda americana, os membros, aos poucos, fizeram uma transição do grupo, que em 2020 se transformou oficialmente em um tributo ao Kings of Leon.

“Tivemos vontade de fazer um som diferente do que a galera oferece no mercado. Não que os clássicos do rock não são legais, nós adoramos, mas queríamos trazer uma outra proposta”, disse o guitarrista Juninho.

A banda também tem músicas autorais em produção e planos de produzir um EP (disco longo demais para ser um single, geralmente com duas faixas, e curto demais para ser um LP, ou “long play”, de cerca de doze músicas) no futuro. Juninho avalia que abrir o Paulínia Rock será uma oportunidade importante na carreira da banda.

“Além de tocar antes de duas grandes bandas nacionais, será um networking maravilhoso. Para nós esse show é muito importante, seremos vistos por pessoas que nem sabem que existimos, e poderemos passar nossa mensagem, de um rock bem feito, alegre”, destacou Juninho.

O guitarrista revelou que o show será também a realização de um sonho de adolescente dos integrantes. “O Ira! e o Capital Inicial são grandes influências para nós. Gostamos demais do som deles, estamos na faixa dos 35, 40 anos e é realmente a realização de um sonho de moleque abrir o show dos ídolos. Partilhar o mesmo palco que eles, de repente conhecê-los, vai ser um momento muito especial”, definiu Juninho.

CONCURSO. A KOLT foi escolhida por uma mesa de jurados entre as cinco bandas mais votadas no concurso realizado pela FAM (Faculdade de Americana). Também concorreram à final Arc Hunter, Chococorn and the Sugarcanes, ID Cinco e Organa. A vencedora ganha um cachê de R$ 3 mil para abrir o “Paulínia Rock”. A segunda e terceira colocadas receberão prêmio de R$ 1 mil. O quarto e quinto lugar ganharão R$ 500.

O “Paulínia Rock” será realizado no espaço Premium Paulínia no dia 25 de junho, a partir das 18h. Os ingressos estão à venda no site Alpha Tickets e na bilheteria do local. Estão disponíveis quatro tipos de entradas para o “Paulínia Rock” – Front Stage, Camarote Private, Área Vip e Mezanino (open bar), com valores a partir de R$ 150.