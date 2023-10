Kobra: Um dos maiores poetas brasileiros ganha mural do artista

Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores poetas da história do Brasil, ganhou um mural feito por Eduardo Kobra. O artista realizou a obra em um prédio de Itabira, cidade mineira onde o escritor nasceu e com qual a qual manteve forte relação ao longo da carreira.

Kobra pintou uma imagem de Drummond com suas tradicionais cores vibrantes em meio ao desenho de um bloco de notas com um trecho do poema Confidência do Itabirano, que o poeta escreveu em homenagem à cidade.

Segundo o muralista, o “retrato de Drummond aparece em um rasgo na página – feito com a forma do mapa de Itabira”. O mural foi divulgado por ele nas redes sociais. Veja aqui

Drummond completaria 121 anos em 31 de outubro. A data marca o início da 3ª edição do Festival Literário Internacional de Itabira, o Flitabira, que ocorre até o dia 5 de novembro no Centro Histórico da cidade mineira.

A abertura oficial será no dia 1º de novembro com falas dos organizadores e de Fabiano Piúba, Secretário de Formação, Livro, Leitura – representando a Ministra da Cultura Margareth Menezes. Depois, o público poderá conferir uma leitura de cartas de Drummond e Portinari feitas por Pedro Drummond e João Candido Portinari.

Entre os dias 2 e 5 de novembro, cerca de 100 escritores estarão no festival para palestras, debates e sessões de autógrafos. Entre eles, nomes como Aílton Krenak, Ministra Cármen Lúcia, Conceição Evaristo, Eliana Alves Cruz, Estevão Ribeiro, Jamil Chade, Jefferson Tenório e Paula Pimenta.

Serviço

3º. Flitabira – Festival Literário Internacional de Itabira

De 31 de outubro a 5 de novembro?

Local: Centro Histórico de Itabira-MG?

Saiba mais em: www.flitabira.com.br