Kobra pinta painéis ao vivo durante concerto no Teatro Municipal de SP

O muralista Eduardo Kobra finalizou duas obras de arte ao vivo durante dois concertos da Orquestra Sinfônica Municipal. As apresentações ocorreram no sábado, 5, no Teatro Municipal de São Paulo, na região central paulistana.

Kobra pintou um mural em cada lateral do palco, com retratos dos compositores Heitor Villa-Lobos e de Johann Sebastian Bach, que influenciou a obra do brasileiro.

Atrás da orquestra, havia ainda um mural do artista em que o Cristo Redentor segura uma batuta de maestro, no qual o fundo reúne representações da tradicional calçada paulista, com o formato geométrico que remete ao mapa do Estado de São Paulo.

CENTENÁRIO

O concerto teve regência do maestro Roberto Minczuk e a orquestra executou a íntegra das Bachianas Brasileiras, de Villa-Lobos.

A apresentação faz parte do projeto 22+100, da Secretaria Municipal de Cultural, que celebra o centenário da Semana de Arte Moderna de 22.