Knotfest anuncia Judas Priest e Pantera Reunion

Especializado na cultura do rock e do metal, o festival Knotfest chega ao Brasil pela primeira vez e já está com seu line-up completo: Judas Priest e Pantera Reunion foram anunciadas nesta quinta-feira, 25, e fecham a programação do evento que vai acontecer no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, em 18 de dezembro.

Serão dois palcos no evento: o Knotstage, que contará com o Slipknot, idealizador do festival, fechando a noite, e o Carnival Stage, com Judas Priest como headliner.

O festival vai ter a presença também do grupo Bring Me The Horizon, Sepultura, Trivium, Mr Bungle, Motionless in White, Vended, Project46 e também Oitão e Jimmy & Rats, também anunciados nesta quinta.

Os britânicos do Judas Priest são considerados um dos precursores do heavy metal moderno e um dos grupos mais influentes na história do gênero. Já o Pantera é uma das bandas de maior sucesso no metal dos anos 1990.

Atualmente, os ingressos já estão no terceiro lote e os valores variam a partir de R$ 425.

Serviço

Local: Sambódromo do Anhembi: Av. Olavo Fontoura, 1209 – Santana – São Paulo/SP

Data: 18/12/2022

Horário: A partir das 11h30

Abertura dos portões: 11h

Classificação Etária: 15 anos. De 5 anos a 14 anos somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais.Menores de 18 anos não poderão acessar os espaços das áreas VIP, mesmo acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Não será permitida a entrada de crianças menores de 05 anos no evento.

Ingressos:

Pista – 3º Lote: R$ 850,00 (inteira) | R$ 510,00 (ingresso social) | R$ 425,00 (meia-entrada legal)

Para mais informações sobre as opções de VIP PackageExperiences, acesse Eventim.com.br

Bilheteria Oficial – Sem Cobrança de Taxa de Serviço

Estádio Cícero Pompeu de Toledo – Estádio do Morumbi – Bilheteria 5

Portão 15A (setor visitante oeste), acesso pela Avenida Giovanni Gronchi

Praça Roberto Gomes Pedrosa – Morumbi, São Paulo – SP, 05653-070

Funcionamento: Dia 26/11 das 12h às 17h

Quarta a sexta-feira das 13h às 17h

Meia-Entrada e Ingressos Promocionais: Confira em https://www.eventim.com.br/meia-entrada as leis de meia-entrada, identificando quem tem direito ao benefício e os documentos comprobatórios.

Ingresso Social: Parte do valor do ingresso será destinada a instituição beneficente The FriendshipCircle. Não é preciso levar nada complementar ao local no dia do evento.