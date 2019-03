‘Klozy’: Americana ganha bloco LGBTQ+ no Carnaval

“O klozy: verbo direto e transitivo direto, do verbo closar. É sinônimo de aparecer, mostrar-se vivo, se jogar na diversão; um ato político-social de externar ideias e vivências com respeito e liberdade”. É com tal licença poética que a Equipe Chatyada, produtora independente de Americana, define o nome do bloco LGBTQ+ que vai levar às ruas de Americana neste domingo de Carnaval, com participação gratuita.

Com 15 atrações, o evento terá performances e discotecagens, além de um viés social, com arrecadação de produtos de limpeza para doação à Aephiva (Associação Ecumênica dos Portadores de HIV de Americana).

A equipe organizadora existe há cerca de três anos, produzindo festas e auxiliando carreiras artísticas, mas se estruturou melhor desde janeiro e ocupa agora um escritório na ONG Família José. O grupo aponta que é fruto de um núcleo que busca “repensar a proposta estagnada na heteronormatividade e todos os seus conceitos, que não atribuía inclusão e respeito ao todo”.

Foto: Angélica Letícia

“Nosso objetivo é abrir caminhos e possibilitar eventos como esse do Carnaval de acontecer. Acreditamos em criar encontros pautados em igualdade e respeito. As atrações culturais voltadas a esse público são inexistentes em Americana, pelo menos no que se refere a eventos públicos. Nas cidades da região, também não temos muita coisa, salvo por eventos pontuais em Piracicaba ou Campinas. O que movimenta esse cenário na região são as festas privadas mesmo, fazendo intercâmbios culturais, fomentando a cena, produzindo eventos e lançando artistas regionais em cenários maiores”, explica Lamiale, uma das integrantes.

Além dela, vão discotecar no evento Wesla Bravo, Pedro Pontes, Lana Deville, Khloé Deville, Gutto Bernardo, Ralph, Gabrielly Vilela, Natalya Ferreira, Dallas de Vil, Gabriele Vignola e Meu Caro Vinho. “Nas performances teremos a transformista Italo Saturnino além do Coletivo Boca PretA e um show de bate cabelo com Laytima Tavares. Ativações visuais ficam por conta de Mabel Motorhell e temos também a Madrinha do Bloco Alexandre Berton e a Rainha do nosso Carnaval, Vick Aisha. Todo o pessoal envolvido é de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Campinas e Meu Caro Vinho é da Bahia”, detalha.

ACONTECE: O Bloco do Klozy vai ficar concentrado na Rua Joaquim Luís de Matos, Centro de Americana, do meio-dia às 22h deste domingo de Carnaval. A participação é gratuita.