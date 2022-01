‘King’s Man: A Origem’ conta surgimento de agência britânica de espionagem

Chega às salas de cinema nesta quinta-feira (6), o filme “King’s Man: A Origem”, que vai contar o surgimento do serviço secreto da franquia “Kingsman”. O novo longa-metragem tem direção de Matthew Vaughn, que tenta dar um novo fôlego à franquia após a estreia elogiada de “Kingsman: Serviço Secreto” (2014), e de uma recepção pouco animada da sequência “Kingsman: Círculo Dourado” , lançado em 2017.

“King’s Man: A Origem” chega nesta quinta-feira aos cinemas, revelando o surgimento da agência de espionagem britânica – Foto: Divulgação

O título do novo filme faz um trocadilho com o nome da agência, “Kingsman”, e a expressão “homens do rei”, literalmente “King’s Man”. A história se passa no contexto da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), mostrando que um grupo de criminosos se uniu para colocar em prática um plano que poderia roubar milhões e matar inocentes.

É nesse contexto que nasce a primeira agência britânica independente, comandada pelo Duque de Oxford. Os espiões então precisam correr contra o tempo para salvar o futuro da humanidade.

O filme é estrelado por Ralph Fiennes, que dá vida ao Duque. O astro de 59 anos carrega na bagagem longas de peso, como “A Lista de Schindler” (1993), “O Grande Hotel Budapeste” (2014), “O Jardineiro Fiel” (2005) e a franquia “Harry Potter”, na qual interpretou o vilão Lord Voldemort.

Em entrevista ao portal F5, do jornal Folha de S. Paulo, o diretor Matthew Vaughn elogiou a atuação e humildade do ator, que não se importou em regravar várias cenas de ação. “Ele é raro”, definiu o diretor do longa.

Além de Fiennes, o elenco conta ainda com nomes como Gemma Arterton, Rhys Ifans, Tom Hollander e Djimon Hounsou. Previsto para estrear no começo do ano passado, o filme sofreu diversos adiamentos por conta da pandemia do coronavírus (Covid-19), que fechou cinemas em todo o globo.

A decisão de colocar a história no contexto da Primeira Guerra Mundial, com algumas cenas gravadas em trincheiras, promete dar um novo ar ao universo “Kingsman”. Somado a isso, estão o já consagrado humor britânico e as cenas de ação, inclusive com uma sequência feita totalmente a partir de passos de uma coreografia de ballet.

Porém, a recepção não parece ser unânime, e as primeiras críticas apontam aspectos negativos do filme. O portal Jovem Nerd avalia, por exemplo, que o potencial do vilão russo Grigori Rasputin é desperdiçado. O roteiro, ainda segundo a crítica, se perde em seus objetivos. O repórter americano Germain Lussier, do site Gizmodo, disse que as cenas de ação são divertidas, mas a história é “desajeitadamente desconexa”.

O diretor defende que o filme pode divertir tanto quem já é fã da franquia quanto quem quiser assistir de forma despretensiosa, sem conhecer os anteriores. Mesmo se passando em um período anterior aos dois filmes originais, o longa pode plantar ideias para novas sequências.

O desafio é conseguir renovar a franquia para garantir mais histórias sobre os espiões britânicos.