Kim Kardashian diz que já ‘chorou até dormir’ por desafios da maternidade solo

Kim Kardashian desabafou sobre maternidade solo e revelou que já “chorou até dormir” por conta dos desafios que enfrentou desde sua separação do rapper Kanye West, com quem tem quatro filhos.

Durante a participação no podcast On Purpose with Jay Shetty, divulgado nesta segunda-feira, 22, Kim falou sobre a criação de North, de 9 anos, Saint, de 7, e Chicago e Psalm, que têm 5 e 4 anos, respectivamente.

“Todo mundo diz que os dias são longos e os anos são curtos, e isso não poderia ser uma afirmação mais verdadeira”, disse a influenciadora. “Quero dizer, especialmente quando eles são bebês e você está amamentando… há uma loucura acontecendo. É como uma loucura total. Mas é o melhor caos.”

“É como se eu sempre tivesse que fazer o cabelo de uma das minhas filhas – e tem que ser perfeito e de uma certa maneira – e então o outro precisa de mim para calçar os sapatos e todos eles precisam de você. É uma loucura total, cozinhar, correr por aí. Tipo, é selvagem”, completou.

Segundo Kim, a maternidade é a coisa que mais lhe ensinou sobre si mesma. “Tem sido a coisa mais desafiadora. Tem noites em que choro até dormir. Tipo, p*** m****, esse maldito tornado na minha casa. Tipo, o que acabou de acontecer?”

Por outro lado, ela afirmou que ser mãe “é o trabalho mais gratificante do mundo inteiro”. “Você nunca está preparada. Mas você vai resolver as coisas e ficará tão orgulhosa de si mesma por ter feito isso e por ter passado pelo dia.”