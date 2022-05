Kim Cattrall diz que não foi convidada para reboot de ‘Sex And The City’

Kim Cattrall, a Samantha de Sex And The City, explicou o motivo de não estar no elenco And Just Like That…, reboot da série, que foi lançado pela HBO Max no final do ano passado e já tem 2ª temporada confirmada. “Nunca me pediram para fazer parte do reboot. Deixei meus sentimentos claros após o possível terceiro filme, então descobri (sobre o lançamento) assim como todo mundo: pelas mídias sociais”, disse ela em entrevista à revista Variety.

A atriz recusou a participação em um terceiro filme da franquia, que acabou sendo cancelado. Um dos motivos para a decisão foi uma cena em que Samantha receberia fotos íntimas de Brady, um adolescente de 14 anos, filho de Miranda (interpretada por Cynthia Nixon).

“É de partir o coração”, descreveu ela sobre a cena. “Por que a Samantha, dona de uma empresa de relações públicas, não poderia ter sido obrigada a vender (sua agência) por questões financeiras?”, disse sobre o que gostaria que sua personagem tivesse feito no filme. “2008 foi um ano difícil. Algumas pessoas ainda estão se recuperando. Ela teve que vender a empresa para um cara que está vestindo um moletom com capuz, e esse é o dilema que ela tem. Quero dizer, esse é um cenário que meus agentes tinham em mente, e achei uma ótima ideia. Isso é um conflito. Em vez de um menino menor de idade”, acrescentou.

A atriz também contou que inicialmente recusou três vezes a personagem. “Eu não achava que poderia fazer isso. Aos 42, eu realmente não achava que conseguiria. Eu finalmente disse: ‘Você está cometendo um erro aqui’. Fizemos o piloto – era bom, mas não estava lá. E então comecei a encontrar o caminho”, comentou Kim, que hoje tem 65 anos.

Para os fãs que esperavam vê-la na próxima temporada de And Just Like That…, a atriz deixou claro que não é uma opção. “Eu acho que o show original é realmente incrível, mas isso era uma época diferente”, disse. Ao ser questionada se era uma negativa para uma futura participação no reboot, ela respondeu: “Isso é um não. É poderoso dizer não”.

Sobre a relação com o elenco, ela disse que não chegou a ter amizades. “Acho que é como você define amigos. Acho que fomos colegas. Meus colegas não são meus amigos. Era (uma relação) profissional.”