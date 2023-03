Key Alves e modelo mexicana são escolhidas para intercâmbio no BBB 23

Uma nova moradora vai movimentar a casa mais vigiada do País nos próximos dias. Dania Mendez, participante do reality show mexicano La Casa de Los Famosos, foi escolhida como a mais nova participante do Big Brother Brasil 23. A vinda de Dania faz parte de um intercâmbio dos realitys do Brasil e do México, já que a brasileira Key Alves também está de malas prontas para o país da América do Norte.

Com mais de três milhões de seguidores no Instagram, Dania Mendez trabalha como modelo e influenciadora digital, e já é uma veterana em reality show. No programa brasileiro, Dania terá que executar uma missão secreta dada pela direção. Não se sabe se Key terá uma missão parecida no México.

Desconhecida do público do Brasil, Dania ficou famosa por conta do seu temperamento e pelas brigas que teve entre os anos de 2019 e 2020, ainda quando fazia parte de um reality da MTV. No programa, a modelo se envolveu em uma discussão que teve seu desfecho com ela jogando garrafas e copos em outra participante.

“Já sabemos quem vem ela!!! @tadeuschmidt já pode se preparar e gastar nosso portunhol!!! Ela deve vir com tudo!!!”, escreveu nas redes sociais Boninho.

Com a vinda para o Brasil garantida, Dania Mendez ficará no reality por uma semana. Key Alves, última eliminada do BBB 23, também ficará no México pelo mesmo período. “Vamos arrumar as malas!!”, escreveu nas redes sociais Boninho se referindo à ida da brasileira para o México. “Me voy a México”, respondeu no comentário Key.

Key Alves

Depois do movimentado Jogo da Discórdia, que despertou diversos conflitos na casa, Key Alves acabou sendo a oitava eliminada no BBB 23 na terça-feira, 7. A atleta recebeu 56,76% dos votos. Ela disputava a permanência no reality show da Globo com Sarah Aline, que recebeu 41,92% dos votos, e Domitila, que teve 1,32%.

Além de viver um afair com Gustavo, que também já saiu da casa, Key protagonizou conflitos no programa com Bruna, Larissa, Mc Guimê e mais. No início do BBB 23, a atleta reclamava do comportamento da atriz e, no transcorrer do seu relacionamento com o cowboy, sentia ciúmes de Larissa. Mas a sua maior desavença na casa foi com o cantor, que era o seu alvo. Após o último Jogo da Discórdia, em que foi apontada como fraca por Guimê, a jogadora chegou a chorar e previu sua saída.