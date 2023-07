Kevin Spacey é inocentado de acusações de crimes sexuais no Reino Unido

O ator Kevin Spacey foi inocentado de todas as acusação de crimes sexuais em julgamento no Reino Unido, nesta quarta-feira, 26. Hoje é aniversário do ator. Ele respondia por nove crimes contra quatro homens, de abusos supostamente ocorridos entre 2001 e 2013, informa a agência de notícias AFP.

O júri do Southwark Crown Court, no sul de Londres, chegou à decisão após mais de 12 horas de deliberações. De acordo com a revista Variety, o ex-astro de House of Cards caiu em prantos quando o júri proferiu a sentença. O julgamento durou quatro semanas e meia.

As acusações eram de agressão sexual, atentado ao pudor e – a mais grave – levar uma pessoa a se envolver em atividade sexual com penetração. Nenhum nome dos acusadores foi divulgado por razões legais.

A denúncia mais grave poderia levar até a prisão perpétua. O acusador alegava que, em 2008, ele e Spacey estavam no apartamento do ator em Londres, onde terminou por pegar no sono ou ficou inconsciente de alguma maneira.

Teria, então, acordado com Spacey fazendo sexo oral nele. Já o ator diz que o encontro foi consensual e, no que pode ter sido uma prova crucial, entregou registros telefônicos que contradiziam o relato do homem.

Spacey negava todas as acusações. Ele dizia que eram “loucura” e “uma facada nas costas”, de acordo com o site Deadline.