Kevin Costner e Christine Baumgartner se separam após 18 anos de casamento

Nesta terça-feira, dia 2, segundo informações do portal TMZ, Christine Baumgartner, 49 anos, pediu o divórcio de Kevin Costner, 68 anos. Eles estavam juntos há 18 anos, desde 2004 e tinham três filhos, Cayden, de 15 anos, Hayes, de 14, anos e Grace, de 12 anos. Costner também é pai de mais quatro filhos de relacionamentos anteriores, Annie, Lily, Joe e Liam.

Um representante do ator confirmou a informação. “É com grande tristeza que circunstâncias fora de seu controle ocorreram e resultaram no fato de o Sr. Costner ter uma participação na ação da dissolução de seu casamento”, diz o comunicado. “Nós pedimos que a sua privacidade, a de Christine e das crianças sejam respeitadas enquanto eles passam por este momento difícil”, continuou.

Ainda segundo o portal, Christine mencionou “diferenças irreconciliáveis” durante o pedido de divórcio. Ela estaria pedindo a guarda conjunta das crianças e Costner apresentou sua resposta na terça-feira, na qual também pede a guarda compartilhada.