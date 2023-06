Kevin Costner acusa ex de se recusar a deixar mansão após divórcio, diz site

O ator Kevin Costner exige na Justiça que a ex-esposa, a modelo e designer Christine Baumgartner, seja removida de casa após pedido de divórcio. Ele alega que a mulher se recusa a sair e que isso é uma violação do acordo pré-nupcial dos dois.

Costner afirma ainda que ela desviou 95 mil dólares da conta bancária dele, em saques e cartões de crédito. As informações são do portal americano Radar Online. Ela ainda não se pronunciou.

De acordo com o site, que afirma ter tido acesso a documentos judiciais do divórcio, o acordo assinado em 2004 determinava saída do apartamento em 30 dias após o pedido de divórcio. O ator diz que Christine “tomou a posição de não se mudar da residência de propriedade separada de Kevin, a menos que ele concorde com várias exigências financeiras.”

O pedido de divórcio partiu da designer, em 1º de maio deste ano, após 18 anos de união. E, conforme o acordo pré-nupcial, ela teria 30 dias para deixar o imóvel.

Desvio de dinheiro

Ainda de acordo com a imprensa americana, Kevin Costner diz ter pago pensão alimentícia à ex desde o divórcio. Além de 1 milhão de dólares devidos pelo acordo pré-nupcial. “O acordo também prevê que eu pagasse a Christine US$ 100 mil no ato do casamento e US$ 100 mil no primeiro aniversário de núpcias”, diz Kevin.

Com isso, a ex-mulher teria, em tese, quase um milhão e meio de dólares para usar como quisesse. Inclusive procurando outra residência. Mas o ator afirma que ela ainda desviou mais dinheiro da conta bancária dele.

“Desde abril de 2023, Christine retirou de minha conta bancária e gastou em meu cartão de crédito um total de US$ 95 mil, em pagamento ao advogado de divórcio e ao contador forense dela”, escreveu ele. “Isso foi feito sem qualquer aviso prévio para mim”, alega o ator.