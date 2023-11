Cultura Kéfera é criticada após indicar pepino com gelatina em pó para evitar compulsão alimentar

Kéfera Buchmann foi criticada nas redes sociais após usuários da web entenderem que ela deu uma dica de dieta para controlar compulsão alimentar. Ela disse que, para evitar doces, come pepino com gelatina em pó. Em pronunciamento no Instagram, a atriz negou que indicou a combinação dos alimentos para tratar a condição.

“Tá com vontade de doce? Tá fazendo estratégia, igual eu, para a compulsão alimentar não atacar, para você ir lidando com ela? Tem um plano alimentar a ser seguido? Não estamos falando de ficar maluca aqui, estamos falando de ajudar a nossa cabeça”, comentou ela em vídeo postado no Instagram.

No X (antigo Twitter), usuários da web disseram que ela estaria incentivando a compulsão alimentar e classificaram o conteúdo da atriz como um “desserviço”.

“A Kefera fazendo um desserviço gigantesco nos stories incentivando as pessoas a comerem pepino com gelatina diet quando tiverem vontade de doce e como estratégia pra tratar compulsão. Triste demais (porém zero surpresas) uma pessoa com tanta influência fazer isso”, disse uma pessoa na rede social.

Outra usuária relatou se sentir mal após assistir ao vídeo de Kéfera. “O vídeo da Kéfera comendo gelatina com pepino me deixou mal em vários sentidos, pois: já tentei driblar vontade de comer coisas de diversas formas e o que aconteceu foi que eu piorei demais a minha compulsão por nada, repito, nada mata a vontade do que a gente realmente quer comer”, comentou.

Pronunciamento de Kéfera

Kéfera se pronunciou nas redes sociais após as críticas dos usuários. Ela se defendeu dizendo que “em nenhum momento” deu dicas para comer pepino com gelatina em pó para evitar compulsão alimentar de doces.

“Espero que tenha ficado claro que dá para comer de tudo, é só você ter o acompanhamento de um profissional. Nunca passei dieta nem treino aqui para vocês. Sempre mostrei o que fiz”, disse ela.

Mais tarde, a atriz voltou às redes sociais e negou novamente dar dicas para tratar a condição. “Em qual momento eu falei que é para comer pepino com gelatina para tratar compulsão alimentar? Fala pra mim. Em nenhum, né? É porque não teve esse momento”, completou.