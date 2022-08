Keanu Reeves surge em casamento após ser convidado pelo noivo em hotel

O casal Nikki e James Roadnight foi surpreendido por um convidado para lá de especial em seu casamento. Entre os presentes no evento, que estava sendo realizado no hotel Fawsley Hall, em Northamptonshire, no Reino Unido, estava o ator Keanu Reeves. O artista era um dos hóspedes do hotel e acabou comparecendo à comemoração.

Segundo o Daily Mail, o noivo encontrou o ator no bar e o convidou para a cerimônia: “Ele foi muito amigável e disse que passaria na festa mais tarde. Não sabíamos se ele iria ou não, mas foi legal que meu marido tenha falado com ele!”, disse Nikki ao Newswire.

“Ele foi tão gentil e amigável, e nos parabenizou pelo nosso casamento. Ele teve a gentileza de fazer algumas fotos e nosso fotógrafo de casamento também conseguiu capturar algumas! Então ele aproveitou para falar com alguns de nossos convidados e tirar mais fotos!”, continuou Nikki.

De acordo com o Independent, não é a primeira vez que Keanu Reeves entra de penetra em um casamento. Em 2018, ele fotografou um casal que tinha acabado de se casar em Nova York. A foto foi compartilhada pela fabricante de kilt do noivo, que escreveu: ‘Melhor #Foto de casamento de todos os tempos! Moray e Maura recentemente se casaram e foram surpreendidos por um sujeito bastante desalinhado que passava. Achamos que Moray parece muito melhor do que #KeanuReeves em seu estiloso @slanjkilts”.