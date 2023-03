Ke Huy Quan: ator mirim de ‘Os Goonies’ é favorito ao Oscar em 2023

Ke Huy Quan é um dos favoritos ao Oscar de melhor ator coadjuvante por seu trabalho como Waymond Wang em Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo em 2023. Parte do público provavelmente não o reconheceu à primeira vista, mas trata-se do ator mirim que fez sucesso em filmes como Os Goonies e Indiana Jones e o Templo da Perdição na década de 1980.

O ator interpretou Richard Wang, o Data, um dos amigos do clássico da Sessão da Tarde lançado em 1985. Aos 13 anos de idade, já era seu segundo longa trabalhando com Steven Spielberg no currículo – o outro foi o próprio Indiana Jones, quando contracenou com Harrison Ford, um ano antes.

Após o sucesso e alguns papéis menos relevantes, porém, sumiu das telas. Ele relata que em 1993 se decepcionou ao se deparar com dezenas de outros atores de origem asiática (Ke Huy Quan nasceu no Vietnã, filho de pai nascido na China e mãe em Hong Kong) se degladiando por um papel de personagem sem nome e com apenas três falas. Ainda passou mais algum tempo sem desistir oficialmente da carreira, mas sem correr muito atrás de novas oportunidades. Então, foi trabalhar nos bastidores.

A vontade de atuar ressurgiu em 2018, quando assistiu Podres de Ricos (Crazy Rich Asians), blockbuster produzido nos Estados Unidos que conta com um elenco repleto de atores de origem asiática, como ele. Foi atrás de um agente para voltar ao mercado e, segundo ele, em questão de duas semanas já tinha o roteiro de Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo em mãos, voltando a fazer um teste de atuação após quase três décadas.

“É sempre difícil fazer a transição de criança para adulto quando se é ator, mas quando você é asiático, é 100 vezes mais difícil. Se você pegar 100 roteiros, existe uma alta probabilidade de que nenhum deles conte com nenhum personagem asiático relevante. Os seus 20 e poucos anos deveriam ser os anos dourados, mas tudo que eu fiz foi esperar o telefone tocar”, explicou Ke Huy Quan em entrevista ao The Telegraph em fevereiro.

Sobre o momento de ressurgimento, afirmou: “A última vez que me viram nas telas eu era um garotinho e agora sou um homem de meia idade. Não tinha ideia de como o público iria reagir. Acho que chorei mais nos últimos meses do que chorei nos 20 anos anteriores”.

Até o momento, Ke Huy Quan ganhou diversas honrarias na temporada de premiações, incluindo o Globo de Ouro e o Critics Choice Awards pelo trabalho como ator coadjuvante de Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo.

Ao receber sua estatueta na cerimônia do SAG Awards, exclamou: “Fiquei sabendo que, se ganhasse hoje, me tornaria o primeiro ator asiático a vencer. Esse prêmio não pertence apenas a mim, pertence a todos que pediram por mudança.”