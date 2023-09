Kayky Brito quase foi atropelado por outro carro antes de acidente, mostra câmera de segurança

O ator Kayky Brito, que está hospitalizado após sofrer um atropelamento na madrugada do sábado passado, dia 2, quase foi atingido por outro carro antes do ocorrido. A informação foi confirmada por imagem de vídeo de uma câmera de segurança, divulgado pela TV Globo.

Nas imagens, é possível ver que o ator corria para atravessar a Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. No trajeto, um primeiro carro quase o atropelou, mas conseguiu frear a tempo, o que não aconteceu com o segundo.

Hospital

Em nota à imprensa, o Hospital Copa DOr afirmou nesta terça-feira (5) que Kayky “permanecerá sedado, em ventilação mecânica nas próximas 48h, ainda em recuperação dos procedimentos cirúrgicos realizados”, de fixação de fratura de pelve e do braço direito.

Motorista estava em velocidade tranquila, afirma passageira

Na madrugada de sábado, Kayky estava em um quiosque com amigos quando foi ao seu carro, que estava estacionado nas proximidades. Ao tentar voltar, o ator atravessou a via – que tem velocidade máxima permitida de 70 km/h – correndo e foi atingido por um veículo.

O carro que causou o acidente era de um motorista de aplicativo que, segundo a passageira Maria Estela Lima, dirigia “tranquilo”, sem correr. A dentista deu seu depoimento à polícia na última segunda-feira, 4.

“Estava tudo super tranquilo. Durante o impacto, que houve a colisão, meu corpo nem foi tanto para a frente, o que mostra também que o motorista estava em uma velocidade tranquila”, explicou Maria Estela – que era levada no veículo junto de sua filha de 10 anos.

A polícia afirma ainda que não foi constatado consumo de bebida alcoólica pelo motorista. O condutor também declarou ter prestado socorro, o que foi confirmado pela passageira.