Kayky Brito e Bruno de Luca: vídeo mostra conversa com mulher antes de atropelamento

Um vídeo divulgado no domingo, dia 1º, mostrou os momentos anteriores ao atropelamento que deixaria o ator Kayky Brito em estado grave. Ele recebeu alta na última sexta-feira, 29, e se recupera em casa após ter sofrido politraumatismos – múltiplas lesões que ocorrem, ao mesmo tempo, em mais de um órgão ou sistema do corpo em decorrência de um trauma.

No registro, divulgado pelo Domingo Espetacular, da Record TV, o artista aparece conversando com o amigo Bruno de Luca e uma mulher em um quiosque da Barra da Tijuca, na zona oeste Rio de Janeiro. Kayky tenta interagir e aproxima seu rosto ao da jovem, mas é afastado diversas vezes pelo colega.

Anteriormente, porém, a mulher havia afirmado que Bruno, na verdade, zombava de sua aparência física. Em um programa veiculado no dia 10 de setembro, o Domingo Espetacular havia conseguido contato com a testemunha, que contou que o artista tentava ser “simpático e educado” e apertou sua mão e deu um beijo em seu rosto.

“O Bruno puxou ele para longe de mim e foi falando: ‘Não fala com ela, não. Ela é horrorosa. Não fala com essa garota, não'”, afirmou. A mulher ainda contou que, após o atropelamento, havia avisado Bruno que Kayky era a vítima do acidente.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de Bruno de Luca para comentar o relato da mulher, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.

O atropelamento aconteceu por volta de 1 hora da manhã. Bruno de Luca, que deixou o local logo após o acidente, afirmou, em depoimento, que soube que a vítima era o amigo um dia depois do ocorrido.

Bruno De Luca não será indiciado por omissão de socorro

Bruno de Luca não será indiciado por omissão de socorro no caso do acidente de Kayky Brito. O delegado responsável pelas investigações, segundo informado pela assessoria de imprensa do 16ª DP (Barra da Tijuca), disse que o motorista que atropelou o ator era quem tinha o dever legal de pedir socorro. Como ele fez isso, qualquer outra pessoa no local fica isenta desta responsabilidade.