Katy Perry é destronada por Rihanna, que tem show mais assistido da história do Super Bowl

Rihanna acaba de destronar Katy Perry, que durante anos esteve no pódio de performance mais assistida na final de futebol norte-americano da NFL, o Super Bowl. A cantora detém agora o título de maior audiência de uma apresentação musical no evento. De acordo com a Nielsen, empresa global de informação, dados e medição, o show da artista de Barbados em 2023 contou com 121,017 milhões de telespectadores ao vivo, contra 121 milhões de Perry, que liderava o ranking histórico de audiência desde 2015.

A empresa norte-americana afirmou, em comunicado oficial, que a primeira contagem dos números, que mostrava Rihanna atrás de Katy Perry, estava equivocada devido a problemas com codificação externa.

Rihanna estava longe dos palcos havia cinco anos, pois vinha se dedicando à sua linha de maquiagens e sua marca de lingeries.

Após inúmeros pedidos dos fãs, ela retornou com tudo, surpreendendo em um show cheio de sucessos de sua carreira; além de coreografias icônicas e uma notícia inesperada: grávida do segundo filho com o rapper A$AP Rocky.