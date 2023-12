Katiúscia Canoro se retrata três vezes seguidas após errar o nome de filme

A espontaneidade da atriz e humorista Katiuscia Canoro divertiu seus seguidores no último sábado, 9. Ela recebeu um kit de gin da Netflix para divulgar sua participação no filme União Instável e gravar um storie na última sexta, 8. O problema foi a confusão que se deu a partir daí: a atriz trocou União Instável (um filme) por Casamento às Cegas (um reality do mesmo streaming).

Não tardou a se desculpar: “A Netflix me deu um kit de gin, coisa também que não dá pra dar pra mim, porque não tenho maturidade pra beber pouco”, brincou. “Eu vim aqui agradecer e coloquei que eu tinha feito o filme Casamento às Cegas, que não é nem um filme, é um reality, o filme que fiz é União Instável“, esclareceu.

Porém, na sequência, fez outro vídeo, para evitar qualquer má impressão com a troca dos nomes. “Oi, gente, agora eu tomei um banho, esfriei melhor a cabeça, voltei aqui no vídeo que fiz, e aí parece que eu estou falando mal do Casamento às Cegas, mas não foi isso que eu quis dizer”, afirmou.

Em seguida, voltou às redes para se pronunciar novamente: “Gente, eu vou precisar me retratar mais uma vez, é a última vez, eu juro, parece que eu não gostei do presente, eu amei o presente, mesmo! Falei que não tenho maturidade para beber pouco, é verdade, mas amei, eu amo gin!”, disse.

A brincadeira divertiu os seguidores da atriz, entre eles, o ator Selton Mello e a humorista Dani Calabresa. “Te amo”, escreveu.